Parcheggi gratis nell'area di risulta tutti i fine settimana fino al 10 gennaio

Parcheggi gratis a Pescara nei fine settimana del Natale 2020 fino al prossimo 10 gennaio.

Questo quanto deciso dalla giunta comunale con una delibera che istituisce la sosta libera nell'area di risulta e intorno al mercato coperto di Porta Nuova.

Non si dovrà pagare per lasciare l'automobile in sosta a partire da sabato 28 novembre.

La delibera prevede «di destinare gli spazi urbani adibiti a parcheggio a pagamento di via Valerio Lucio, via degli Aprutini, via dei Bastioni (area antistante il mercato coperto di Porta Nuova) e il parcheggio centrale (già aree di risulta), a parcheggi liberi nei seguenti periodi: il sabato e la domenica, per l’intera durata delle 24 ore, a far data dal 28 novembre 2020 al 10 gennaio 2021.

Lo scopo è quello di provare ad aiutare le attività commerciali cittadine visto che l'amministrazione comunale è «consapevole che l’economia cittadina verte sul commercio e la ristorazione, tant’è che il programma di mandato prevede azioni mirate e funzionali alla crescita delle attività esistenti, nonché alla nascita di nuove».