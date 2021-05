Parcheggi a pagamento estivi, si parte dall'1 giugno: aree, tariffe e novità

Sono complessivamente 1.800 i posti auto individuati dall'amministrazione comunale e da Pescara Multiservice per l'apertura dei parcheggi estivi.

Oltre 300 nell'area ex Enaip sul lungomare nord, oltre 500 nella 2 aree di via Barbella e quella della riviera Cristoforo Colombo e mille posti auto lungo via Castellamare ovvero la strada parco.

I parcheggi saranno a pagamento sul lungomare sud e nell'area ex Enaip a partire dall'1 giugno.

Tutti i parcheggi della riviera sud avranno tariffa di 3 euro al giorno, così come quelli lungo la strada parco che saranno fruibili però solo il sabato e la domenica dal 19 giugno al 15 settembre tranne il periodo dal 26 luglio al 22 agosto quando si potrà lasciare l'auto tutti i giorni dalle ore 9 alle 20. All'ex Enaip tariffa da 4 euro dalle ore 8 alle 20, e c'è la possibilità di parcheggio notturno il venerdì, il sabato e la domenica dalle 19 fino alle 2 di notte a 4 euro dal 25 giugno al 15 settembre. A spiegare i dettagli sono stati il sindaco Carlo Masci, l'assessore Luigi Albore Mascia, l'amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro e Giovanni Cozzi, direttore della stessa.

«Ci siamo attivati per pulire e rendere fruibili le aree», spiega Gasbarro, «nella zona sud verrà rifatta la segnaletica. In corso d'opera si aggiungeranno nuove aree nella zona di via Barbella. Ci saranno addetti in tutte le aree che si occuperanno anche come ausiliari del traffico per il controllo delle aree. Vogliamo garantire la presenza fissa degli operatori di Pescara Multiservice. Avranno un ruolo attivo come già negli altri parcheggi cittadini».

Gli abbonamenti in essere per la sosta non temporanea non sono validi per accedere alla rete delle aree di parcheggio estive.