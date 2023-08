“Papà ti salvo io”, centinaia di persone a lezione su come vivere il mare responsabilmente

Successo per la XXI edizione di “Papà ti salvo io”, patrocinata dal Comune di Pescara e rivolta in particolare ai bambini per diffondere la conoscenza delle principali norme comportamentali da tenere in mare e sulle spiagge al fine di vivere un’estate al meglio. La manifestazione si è tenuta nel pomeriggio di sabato 19 agosto allo stabilimento balneare “Mila”.

Il presidente della “Lifeguard - La Compagnia del Mare” e della “Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Pescara”, Cristian Di Santo, spiega che “l'obiettivo principale dell’evento è quello di creare nei più piccoli, protagonisti indiscussi, quella cultura che possa renderli motivatamente responsabili per loro stessi e per gli altri. Sono state illustrate le “regole d’oro per un bagno sicuro” dove i bimbi hanno appreso i valori della prevenzione e del rispetto dell’ambiente marino”.

Hanno partecipato il sindaco Carlo Masci e personale e mezzi della direzione marittima - guardia costiera di Pescara, del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara - Nucleo Elicotteri e della “Scuola Italiana Cani di Salvataggio”. Effettuate anche simulazioni di interventi di soccorso a bagnanti con personale e mezzi della “Lifeguard - La Compagnia del Mare”, della “Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Pescara”, dei vigili del fuoco di Pescara con un elicottero e un acquascooter e delle unità cinofile Sics. Al termine, ai bambini presenti è stato consegnato il diploma di “baby watch”.