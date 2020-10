Papa Francesco dona uno zucchetto per i progetti della onlus "History Life"

Anche Papa Francesco ha deciso di supportare l’associazione abruzzese History Life Onlus attraverso la donazione di uno zucchetto e di una foto con dedica. L'associazione ha ricevuto il plico firmato dal segretario di Stato del Vaticano, e sarà messo all'asta per ottenere finanziamenti in favore dei progetti già avviati dall'associazione che promuove cultura ed arte a livello internazionale, con borse di studio per giovani meritevoli ma svantaggiati economicamente, come nel caso dell'iniziativa avviata all'istituto comprensivo statale di Spoltore.

Fra i supporters della History Life, personaggi dello sport come Valentino Rossi, Luca Marini, la Fip di pallacanestro, i giocatori della nazionale di calcio campione del mondo del 1982. Fra gli altri progetti da rinnovare, il sostegno alla comunità “Capanna di Betlemme di Chieti – Papa Giovanni XXIII” e la costituzione di un fondo da devolvere ad Amref Health Africa per contribuire al progetto “Women In School Health (Wish)”.