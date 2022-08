Papa Francesco all'Aquila: "La morte non spezza l'amore" [FOTO]

Come previsto, Papa Francesco è arrivato questa mattina all'Aquila per prendere parte alla Perdonanza e, rivolgendosi ai familiari delle vittime del sisma, ha detto: "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento. Anzitutto vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel dolore e nello smarrimento, che appartengono alla nostra fede di pellegrini, avete fissato lo sguardo in Cristo, crocifisso e risorto, che con il suo amore ha riscattato dal non-senso il dolore e la morte".

E, ha aggiunto il Bergoglio, "Gesù vi ha rimessi tra le braccia del Padre, che non lascia cadere invano nemmeno una lacrima, nemmeno una, ma tutte le raccoglie nel suo cuore misericordioso. In quel cuore sono scritti i nomi dei vostri cari. che sono passati dal tempo all'eternità. La comunione con loro è più viva che mai. La morte non può spezzare l'amore".

Dopo aver visitato la cattedrale ancora inagibile a causa del sisma, il Santo Padre ha celebrato la santa messa sul palco allestito nel piazzale di Collemaggio e alle ore 12 reciterà l'Angelus in diretta mondiale. Al termine, primo pontefice della storia, effettuerà il rito dell'apertura della Porta santa, bussando tre volte con il ramo d'ulivo del Getsemani sull'anta del portale. Per il sindaco di Pescara, Carlo Masci, "Papa Francesco a L'Aquila è un segno di speranza e di pace per tutti noi".

E il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio aggiunge: "Siamo testimoni e protagonisti di un evento eccezionale che definire storico è dire poco. Il messaggio del Perdono di Celestino è molto vivo nel cuore degli aquilani e degli abruzzesi. La presenza così numerosa di fedeli, già dalle prime ore dell'alba, ne è testimonianza. Si è percepita nell'attesa, l'ansia e la grande commozione da parte di tutti. Siamo grati al Sommo Pontefice di aver accolto l'invito del nostro Cardinale e della città dell’Aquila, per dare il suggello finale a un percorso spirituale di riscoperta, valorizzazione e di metabolizzazione del messaggio di Papa Celestino V con questa sua presenza. Un evento epocale che ci ha offerto un'emozione incredibile. Grazie Papa Francesco".