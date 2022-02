Papa Francesco in Abruzzo, manca solo l'ufficialità

Papa Francesco potrebbe venire in visita in Abruzzo durante la prossima estate. Per la precisione, il pontefice sarebbe atteso a L’Aquila il 28 agosto per l'apertura della Porta Santa in occasione della Perdonanza Celestiniana 2022. Manca solo l'ufficialità.

Esprime tutta la sua soddisfazione la parlamentare del Partito Democratico Stefania Pezzopane: "La notizia di una possibile visita di Papa Francesco a L’Aquila, in occasione della Perdonanza, riempie di gioia e di emozione - afferma - Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Petrocchi e tutta la curia aquilana per il grande lavoro diplomatico e per questa straordinaria notizia. Credo che ognuno di noi si debba mettere a disposizione, ed io lo faccio immediatamente".

Secondo Pezzopane, "Ogni istituzione politica ed amministrativa deve puntare al massimo coinvolgimento di tutti, va messa in sicurezza la possibile ed auspicata visita di Papa Francesco. Le imminenti elezioni amministrative non devono minimamente condizionare l’organizzazione ed il supporto, si creino quindi subito le condizioni di un sostegno trasversale, unitario e di tutti. La città sia unita ed accogliente, la visita del Papa è uno straordinario messaggio di fiducia verso la nostra comunità e di speranza per il futuro".