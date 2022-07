Papa Francesco incontrerà all'Aquila i familiari delle vittime del sisma del 2009

L'incontro rientra nel programma della visita storica del pontefice in occasione della Perdonanza celestiniana del 28 agosto: per la prima volta sarà un pontefice ad aprire la Porta Santa, l'Angelus sarà trasmesso in mondovisione dalla Basilica di Collemaggio