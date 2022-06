Perdonanza, all'apertura della Porta Santa ci sarà Papa Francesco

Sarà Papa Francesco ad aprire la Porta Santa in occasione della prossima Perdonanza. A dare l'importante notizia è il presidente della Regione Marco Marsilio.

“Ho ricevuto con emozione la telefonata del cardinale Petrocchi che mi annuncia la visita del Santo Padre per l'apertura della Porta Santa alla prossima Perdonanza e il privilegio di accoglierlo tra le autorità del territorio in piazza Duomo – dichiara -. Si realizza un sogno che generazioni di aquilani hanno coltivato per secoli e siamo grati a Papa Francesco per averlo esaudito e aver dato questo segno di grande amore e benevolenza per la città dell'Aquila e l'intero Abruzzo. Lavoreremo a stretto contatto con la diocesi dell'Aquila e la prefettura per dimostrarci degni di tanta attenzione ed essere all'altezza di un evento di portata storica”.