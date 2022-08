Un gesto già entrato nella storia: Papa Francesco apre la Porta Santa [FOTO]

È un gesto già entrato nella storia: Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della basilica di Collemaggio, a L'Aquila, in occasione della Perdonanza celestiniana. È la prima volta per un pontefice. Non era mai successo in 728 anni. In questa maniera "è stato reso universale il messaggio di pace e riconciliazione di Celestino V", ha commentato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Dopo il discorso di saluto ai familiari delle vittime del sisma, chiuso con la nota espressione "Jemo 'nnanzi", ossia "andiamo avanti”, l'omelia del Santo Padre, durante la santa messa celebrata sul piazzale antistante la basilica, ha regalato un grande messaggio di speranza a tutti gli abruzzesi: "L'Aquila, da secoli, mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha lasciato. E il privilegio di ricordare a tutti che con la misericordia, e solo con essa, la vita di ogni uomo e di ogni donna può essere vissuta con gioia. Misericordia è l'esperienza di sentirci accolti, rimessi in piedi, rafforzati, guariti, incoraggiati. Essere perdonati e sperimentare qui e ora ciò che più si avvicina alla risurrezione. Il perdono è passare dalla morte alla vita, dall'esperienza dell'angoscia e della colpa a quella della libertà e della gioia", ha detto Bergoglio.

Al termine della celebrazione il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, ha ringraziato il pontefice per il grande regalo alla città e all'Abruzzo intero: “Lei per noi è papà. Grazie papà Francesco”.