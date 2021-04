Auguri a Paolina D'Andrea per i suoi 106 anni: è la cittadina più anziana di Spoltore

Oggi 7 aprile Paolina D'Andrea ha compiuto 106 anni diventando di fatto la più anziana di Spoltore. A causa della pandemia e delle restrizioni, il sindaco Di Lorito ha potuto raggiungerla solo telefonicamente portandole gli auguri di tutta la città per questo importante traguardo raggiunto. Festeggiamenti ridotti ai familiari conviventi, ed anche l'unica nipote diretta Elena che è medico e vive fuori regione non ha potuto raggiungerla. L'augurio di tutti è di poter festeggiare il prossimo compleanno con una grande festa. La figlia Rosalina che si prende cura di lei e che nel 2019 aveva accolto Di Lorito in casa per la consegna della targa ricordo, ha aggiunto

Ma tutto sommato è ancora in condizioni di salute invidiabili: Paolina, una vita da contadina senza mai toccare un bicchiere di vino, ha sempre mangiato un po' di tutto, pur limitando negli ultimi anni la carne.

Nata in una casetta a 500 metri dal ristorante "La bandiera" di Civitella Casanova, dal 1969 è a Spoltore. Fisico ancora longilineo, lo stesso di Rosalina ed Elena, viene da una famiglia molto longeva: in 6 tra fratelli e sorelle, solo uno di loro non ha superato i novant'anni e la sorella Maria Giulia (del 1911) si è fermata a 102 anni e 8 mesi.