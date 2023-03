Paola Mastrangelo, affetta da Sla, ringrazia il reparto di Rianimazione dell'ospedale per un importante intervento domiciliare

Una testimonianza di buona sanità. È quella che fa sapere la Asl di Pescara dopo aver ricevuto una lettera di ringraziamento da parte di una paziente.

Parliamo di Paola Mastrangelo, giornalista affetta da Sla che ha voluto ringraziare il reparto di Rianimazione dell'ospedale Santo Spirito.

«Mi chiamo Paola Mastrangelo e sono un’ex giornalista e professoressa di inglese da circa dieci anni malata di Sla. Per questo le scrivo con il mio puntatore oculare. Sono ormai completamente paralizzata e ho Peg e tracheostomia e la mia vita dipende da apparecchi elettromedicali che mi seguono in ogni mio spostamento. Per questo è ogni volta un'impresa andare in ospedale quando ho problemi respiratori o di altro genere. Venti giorni fa ho avuto una crisi respiratoria con saturazione bassa e iperproduzione di catarro e per evitare di portarmi in ospedale è venuto a visitarmi il dottor Rosario Pezzella, il rianimatore che mi segue come responsabile Adi anche per il cambio della cannula - tracheo mensile. Vorrei esprimere viva soddisfazione e ringraziare il dottor Pezzella che con una infermiera della Rianimazione ha effettuato per la prima volta fibrotracheobroncoscopia direttamente al mio domicilio risparmiandomi il disagio di essere trasportata in ospedale. Ringrazio per questo il servizio di ventiloterapia domiciliare che fa capo al reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara diretto dalla dottoressa Zocaro unitamente alla caposala Irene Rosini e al dottor Pezzella che ha avuto l'idea e svolto l'intervento».