Anche a Pescara arriva l'iniziativa solidale del "panettone sospeso"

Per Natale arriva anche a Pescara il panettone sospeso. L'iniziativa benefica è a cura di Wine Room, enoteca e punto di ritrovo che, seguendo la tradizione napoletana del "caffè sospeso", quest'anno ha avuto un'importante idea in occasione delle feste: con un prezzo ridotto, che va dagli 11 ai 13 euro a seconda della tipologia, sarà possibile donare uno dei panettoni artigianali firmati da Cantina Tollo e disponibili nel punto vendita di via Nicola Fabrizi, scegliendo tra le confezioni classiche e quelle di latta, rosse e blu. I prodotti, una volta raccolti, verranno consegnati alla Caritas di Pescara-Penne e serviranno ad allietare questo periodo per le persone indigenti.

In questa maniera, Wine Room sposa valori come la solidarietà, la dignità umana e l'affermazione dei diritti dei più fragili, qualunque sia la natura di tale condizione. E il panettone sospeso rappresenta un po' il simbolo di tutto ciò, perché vuole accrescere e condividere un valore ma ha altresì l'intento di offrire, proprio come si fa con il caffè a Napoli, un momento di gioia a chi ha bisogno.

Il Natale 2023, dunque, sarà diverso dal solito perché, ora più che mai, non mancherà l'impegno ad essere vicini a chi si trova in difficoltà. La crisi si supera con la solidarietà e alleandosi con chi non dimentica i poveri, vecchi e nuovi, che la pandemia ha reso ancora più fragili: le prime iniziative di panettone sospeso risalgono infatti al 2020 ma per Pescara questa è un'assoluta novità.

Le tipologie di panettone che sarà possibile donare sono: tradizionale con uvetta al Montepulciano; "Stella della Maiella" con vino trebbiano d’Abruzzo Doc; aromatizzato al mosto cotto e cioccolato fondente; al vino pecorino, pere e cioccolato; alle amarene e ratafià. Dall'8 dicembre, giorno in cui è stata avviata questa iniziativa, ne sono già stati venduti una ventina: il panettone sospeso, dunque, ha già avuto successo, a conferma del grande cuore dei pescaresi. Ma non basta, e c'è ancora tempo per fare la propria parte.