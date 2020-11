Il messaggio di speranza di Mazzocchetti: "Presto tutto tornerà come prima"

Il tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti ha postato su Facebook una fotografia che lo ritrae sorridente 13 anni fa, ai tempi del Festival di Sanremo 2007, quando si piazzò in terza posizione con il brano "Schiavo d'amore", alle spalle di Al Bano (secondo) e Simone Cristicchi (primo e, di conseguenza, vincitore di quell'edizione).

Questo il messaggio pubblicato da Mazzocchetti, che invita alla speranza e alla fiducia nel futuro: "Tutto iniziò da questa splendida foto... Tanti viaggi, tanti momenti emozionanti condivisi con il pubblico... Gli abbracci, le innumerevoli strette di mano, le foto, i sorrisi di fine concerto con la stanchezza addosso anche per quell’oretta in più trascorsa dietro il palco con voi! Ahhhh che bei tempi, ormai così lontani... Tutto questo a noi musicisti manca.. Ma presto tutto tornerà come prima o forse anche meglio perché d’altronde, dopo aver toccato il fondo, si può solo risalire... Forza musica e forza arte... Non molliamo!".