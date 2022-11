Masci: "Le panchine di piazza Unione sono già state riverniciate, presto torneranno al loro posto"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, svela a IlPescara.it in quali condizioni si trovano attualmente le panchine di piazza Unione che nei giorni scorsi erano state rimosse dall'associazione Fidapa per riverniciarle di rosso in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre. Come si vede dalle foto che lo stesso primo cittadino ci ha inviato, le panchine sono già state ritinteggiate e, dunque, tra pochi giorni verranno ricollocate al loro posto.

"Dispiace che, per ogni intervento che migliora la città, persino quando riguarda delle panchine rovinate e rimesse a nuovo da un'associazione di volontariato per un fine nobile, in questo caso le panchine rosse per ricordare le donne vittime di violenza e contro il femminicidio, ci sia sempre qualcuno che non perde occasione per attaccare l'amministrazione", afferma Masci.

"Che senso aveva, infatti, quella frase, "il sindaco che non ama le panchine", per segnalare che le panchine erano state tolte, senza approfondire la motivazione e verificare se sarebbero state riposizionate in quello spazio?". L'amarezza del sindaco è tangibile, soprattutto di fronte a un'accusa, rivoltagli da un residente, che lo stesso Masci reputa ingiusta.