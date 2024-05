Nel parco ex caserma Di Cocco ora c'è la panchina gialla contro il bullismo: il "dono" degli alunni del comprensivo 7 [FOTO]

È stata una grande festa cui hanno partecipato anche le istituzioni quella tenutasi per l'occasione, ma i protagonisti sono stati proprio i ragazzi che hanno invitato tutti a una riflessione definendo quella panchina il luogo "speciale" in cui farla e far sentire chi viene bullizzato, anche via web, meno solo