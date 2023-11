Palladini (Italia Nostra) sulle lapidi del ponte Risorgimento: "A poco più di un anno dal restauro torna il degrado" [FOTO]

Il presidente di Italia Nostra Pescara Massimo Palladini interviene in merito al degrado delle lapidi con le frasi incise presenti sul ponte Risorgimento, evidenziando come a poco più di un anno dall'avvenuto restauro, la situazione sia tornata critica per la mancanza di cura e manutenzione delle opere in marmo:

"Poco più di un anno è urato il restauro(l' hanno chiamato così) che, su segnalazione di avveduti cittadini ripresa da un consigliere comunale ora della maggioranza, ha interessato le storiche frasi incise sui rivestimenti lapidei delle spalle di ponte Risorgimento a ricordo di Vittoria Colonna , Francesco F. D' Avalos, Giovanni Acquaviva e Muzio Attendolo Sforza.

L' imprevidenza nei lavori e la incuria successiva le hanno già riconsegnate alla vegetazione spontanea, al piede e sulle stesse mura. Uno spettacolo destinato ad aggravarsi fino all' insulto dei " maggiori nostri". A testimonianza del profondo disinteresse per le nostre memorie, automobili in sosta liberamente possono ostruire al passante la visione di questi elementi architettonici e commemorativi. "

Palladini evidenzia come queste lapidi dovrebbero essere valorizzate portandoci anche le scuole per lanciare spunti di riflessione:

"Un giovane( meritevole perché interessato) sostenne con me che Vittoria Colonna era una pittrice contemporanea, avendolo dedotto alla intitolazione a lei(invero stramba) del nostro" museo" di arte moderna. Riprendiamocela, questa memoria maltrattata."