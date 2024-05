Palestre h24: la nuova frontiera del fitness, per allenarsi in orari non convenzionali

La mancanza di tempo priva molte persone dei loro hobby ma anche della possibilità di prendersi un po’ di spazio personale, anche per allenarsi.

Un lavoro assiduo, gli impegni familiari e altre motivazioni possono influire sul proprio benessere. Ecco perché stiamo assistendo a un fenomeno in crescita: la nascita delle palestre h24.

Effettivamente aperte 24 ore su 24 – sì, anche di notte – queste strutture, che al momento sono ancora poche in Italia, stanno iniziando a conquistare vari territori, anche qui nel Pescarese.

Ma davvero c’è qualcuno che si allena anche di notte? Sì. Basta pensare alle persone che lavorano su turni e che fanno anche quelli notturni. Ci sono poi quelle che preferiscono allenarsi prestissimo al mattino, anche prima dell’alba, e chi adora farlo in tarda serata.

Ci sono esigenze molto diverse, che cambiano di persona in persona, a seconda del lavoro ma anche degli impegni quotidiani. Ecco perché chi ama prendersi cura di sé ma non ha molto tempo diurno a disposizione, può farlo in orari non convenzionali.

Le palestre h24 offrono la libertà di allenarsi quando si vuole, tenendo conto solo dei propri ritmi. Centri sportivi no-stop che incontrano le esigenze di ognuno e che riscuotono anche un grande successo. Ecco perché si parla di un fenomeno in crescita.

Ma non solo. Questo tipo di strutture sono, molto spesso, aperte anche nei giorni festivi, quindi 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. E, in quanto strutture moderne, sono dotate dei migliori e più contemporanei macchinari. Ovviamente sono dotate di sistemi di controllo, sicurezza e videosorveglianza.

Attualmente sono diffuse sotto forma di franchising, ma chissà se presto anche centri singoli del territorio non decidano di aderire a questo nuovo fenomeno del fitness.