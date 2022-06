La scuola di Piano d'Orta avrà finalmente una palestra e sarà un centro polifunzionale

La scuola di Piano d'Orta avrà finalmente la sua palestra. Lo annuncia con orgoglio il sindaco Guido Di Bartolometo che annuncia l'avvio dei lavori nell'istituto comprensivo Alberto Manzi, il 6 giugno e l'apertura della stessa in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico. “Il progetto – ricorda -,dell’importo complessivo di 270 mila (finanziato con delibera 47/2009 e Cipe n.110/2017) avrà una estensione di circa 300 metri quadrati, un’altezza di sei metri ed una struttura in cemento armato e sarà realizzato nel rispetto delle norme del Piano territoriale paesaggistico”.

“Finalmente la scuola in via provinciale, sarà dotata di un impianto sportivo da sempre mancante – ribadisce -, a servizio della popolazione studentesca e non solo”. La struttura, infatti, sarà polifunzionale. “E’ un grande risultato per il nostro territorio e vado fiero del complesso lavoro svolto senza il quale i cittadini rimarrebbero ancora privi di un importante servizio. Il piano di realizzazione dell’opera, infatti – prosegue Di Bartolomeo -, era chiuso nel cassetto da oltre 4 anni, a causa di un vincolo posto da ferrovie dello Stato e all’inizio del mio mandato, nel giugno 2019, ho subito intrapreso i rapporti con la sede di Ancona dell’ente statale per l’eliminazione dell’intoppo burocratico che non mi permetteva di portare a compimento l’approvazione del progetto esecutivo per l’utilizzo del finanziamento. Sono occorsi quasi due anni di trattative che, grazie ad un atto di sottomissione che ho firmato – conclude -, hanno portato al positivo esito. Un passaggio determinante che il sottoscritto ha deciso di intraprendere per sbloccare definitivamente la situazione di stallo e consegnare al nostro territorio una palestra, moderna, funzionale e di prossimità”.