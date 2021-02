Tutto pronto al PalaBecci della camera di commercio per l'avvio delle vaccinazioni contro il Covid [FOTO]

La camera di commercio di Pescara si è detta orgogliosa e fiera di aver potuto mettere a disposizione il PalaBecci del porto turistico "Marina di Pescara" per la seconda fase delle vaccinazioni da Covid. Il padiglione del porto turistico sarà attivo dal 19 febbraio al 30 aprile con orario continuato dalle 8 alle 20. Il presidente Strever ha aggiunto:

Per porre le basi alla ripresa economica, è necessario vaccinare il maggior numero delle persone, consentendo lo svuotamento degli ospedali ed il ripristino della sicurezza.Non possiamo più permetterci di chiudere le attività ogni 15 giorni: è necessaria una strategia di azioni immediate ma durature nel tempo

Sul fronte dell'economia, infatti, i dati dipingono un quadro grigio per il territorio abruzzese, con dati importanti su tutti, ovvero il saldo negativo fra chiusure ed aperture di 207 unità in meno (dopo anni di saldo positivo), e sul fronte dell'imprenditoria femminile che ha conosciuto dopo anni una variazione negativa:

“La salute è il cardine dell’economia: bisogna fare subito e bene. Il 30 per centro delle attività legate a turismo e commercio rischia il fallimento. L’export abruzzese, voce florida della nostra economia, ha subito una contrazione del 14%. Non possiamo andare oltre: è il momento di scendere in campo con tutte le nostre forze.”