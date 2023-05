Pagamento veloce dei bollettini in sei uffici postali del Pescarese grazie al nuovo servizio di Poste italiane

Una corsia preferenziale veloce, per chi deve pagare negli uffici postali dei bollettini di conto corrente. È la nuova funzionalità pensato da Poste italiane per andare incontro alle esigenze dei cittadini e ridurre il tempo di attesa agli sportelli.

Il servizio è disponibile in 6 uffici postali di Pescara (corso Vittorio Emanuele, via Monti, via Luisa D’Annunzio, via Cavour, via Passolanciano e via Verrotti) e in altri 5 della provincia: Città Sant’Angelo 1 (largo Trieste), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I 34), Montesilvano Spiaggia 1 (via Palmiro Togliatti), Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto I 410) e Penne. La prenotazione va fatta dal totem all'ingresso dell'ufficio postale selezionando il tasto bollettini, oppure tramite pc sul sito di poste o dall'app mobile "Ufficio postale", "Bancoposta" e "Postepay".

Per prenotare sul sito poste.it e tramite l’app “Ufficio postale” è sufficiente cliccare su “Cerca uffici postali e prenota”, inserire la località desiderata, individuare l’ufficio postale di interesse, cliccare sul tasto “Prenota” e, nella schermata successiva, scegliere il servizio di interesse, tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “Spid” e “Tutte le altre operazioni”. Il sistema consente di ottenere due tipologie di “ticket elettronico” da presentare all’ufficio postale: da un lato la voce “scegli data e ora”, per prenotare il proprio turno in un orario e in una data desiderata; dall’altro la voce “prendi il numero subito”, per mettersi in fila “virtualmente”, pur non essendo fisicamente in un ufficio postale, e conoscere il numero dei clienti in attesa per il servizio desiderato.

Nel caso in cui si sia selezionata la voce “scegli data e ora” verrà generato un QR Code che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala, per essere chiamati dal primo sportello libero. Scegliendo la voce “prendi il numero subito”, verrà generato invece un ticket elettronico, simile a quello emesso in ufficio postale, da presentare allo sportello. Una volta ottenuto il ticket, sarà sufficiente recarsi nella sede di Poste Italiane precedentemente individuata e svolgere l’operazione prescelta.

Negli uffici postali dove il servizio è già attivo ha avuto un ottimo riscontro, pari all'11%. Per quanto riguarda il servizio di pagamento dei bollettini, la modalità “da remoto” è particolarmente apprezzata dagli utenti abituali degli uffici postali di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele) e Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I 34), nei quali il rapporto tra le prenotazioni tramite gli strumenti digitali e il numero complessivo delle operazioni è stata rispettivamente del 14% e 19%.