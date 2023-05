Erogazioni delle pensioni dal primo giugno: per i prelievi in contanti si segue l'ordine alfabetico

Regolare il pagamento delle pensioni anche per il mese di giugno. Dal primo del mese tutti gli 80 uffici postali della provincia le erogheranno. Per chi vuole effettuare il prelievo in contanti si procederà preferendo l'ordine alfabetico.

I cognomi dalla A alla C potranno quindi effettuare l'operazione il primo giugno, quelli dalla D alla K nella mattina di sabato 3 giugno, quelli dalla L alla P lunedì 5 giugno e infine quelli dalla Q alla Z da martedì 6 giugno.

Le pensioni di giugno saranno disponibili a partire da giovedì 1, anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay evolution potranno quindi prelevare da uno qualsiasi dei 60 sportelli Postamat della provincia.