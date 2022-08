Pagamenti dei parcheggi con la carta, Gasbarro rassicura: "Presto saranno possibili"

Presto sarà possibile pagare i parcheggi comunali anche con la tessera. Lo assicura Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice, che replica così al consigliere comunale Frattarelli. Interpellato da IlPescara, Gasbarro spiega: "Voglio precisare che, per quanto riguarda le nuove installazioni dei parchimetri su Pescara, attualmente stiamo già provvedendo a posizionare le colonnine con la predisposizione al pagamento tramite carte di credito e bancomat. Tuttavia è comprensibile che, tra l'installazione delle colonnine e l'attivazione vera e propria del servizio, ci sono dei tempi tecnici da rispettare che a volte si rivelano un po' lunghi. Bisogna, dunque, avere soltanto un po' di pazienza".

Ad ogni modo, aggiunge l'amministratore unico di Pescara Multiservice, "nelle scorse settimane ho sentito la ditta incaricata e posso dire che ormai è questione di giorni: per le colonnine istituite nelle nuove aree di sosta della città, infatti, finalmente si è concluso l'iter che porterà all'attivazione del pagamento tramite carta. Non mi riferisco ai parcheggi estivi, ma a quelli che rimarranno per 365 giorni l'anno".

E come ci si regolerà, invece, con le vecchie colonnine? Verranno adeguate o resteranno come prima? "Adesso una sostituzione di tutti i parchimetri antecedenti è francamente impensabile e, a dirla tutta, non è neanche richiesta dal punto di vista normativo - risponde Gasbarro - ma da parte mia e della società posso garantire che, man mano che andremo a sostituire le colonnine obsolete nelle varie zone di Pescara, contiamo di installare quelle che sono dotate anche di pagamento attraverso carta elettronica. Ricordo comunque che c'è, sin da ora, la possibilità di pagare tramite My Cicero e Easy Park, due app attive per tutte le aree della città che sostituiscono il pagamento materiale alla colonnina".