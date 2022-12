Paga il parcheggio ma viene comunque multata da un'ausiliare, Pescara Multiservice ammette l'errore

Ieri ha dovuto recarsi nell'ospedale di Pescara e ha deciso di lasciare la sua automobile nel nuovo parcheggio a pagamento di via Raffele Paolini.

Ha pagato 2 euro alle ore 9:35 e lasciato esposto sul cruscotto lato guidatore il tagliando che consentiva la sosta fino alle ore 10:50.

Ma la donna proprietaria della vettura tornata due minuti prima della scadenza con sua grande sorpresa ha scoperto un verbale lasciato sul tergicristalli.

La multa era stata elevata alle 10:41, 9 minuti prima della scadenza del tagliando pagato due euro. La cittadina ha provato a contestare la multa scrivendo una mail a Pescara Multiservice ma la risposta è stata che la stessa fosse stata elevata giustamente. A quel punto ha deciso di segnalare al nostro giornale quanto successo: «State attenti ai parcheggi a pagamento con parchimetro in via Paolini vicino ospedale. Avevo un appuntamento in ospedale ho pagato 2 euro per il parcheggio dalle ore 9:35 alle ore 10:50, sono ritornata nei tempi previsti precisamente due minuti prima della scadenza ma ho trovato questa multa fatta 9 minuti prima dello scadere del tagliando, è assurdo, ho contestato la multa ma niente da fare. State attenti».

Abbiamo contattato Pescara Multiservice e grazie alla disponibilitrà dell'amministratore unico Benedetto Gasbarro è stata ricostruita la vicenda e rilevato l'errore di chi aveva elevato la contravvenzione che non si è accorto della presenza del tagliando sul lato destro tra cruscotto e vetro. L'ausiliare, in autotutela, chiederà alla polizia municipale l'annullamento della multa visto l'errore commesso. Da Pescara Multiservice segnalano anche come siano davvero rari questi casi di errore sulle circa 16mila contravvenzioni elevate da gennaio a ottobre.