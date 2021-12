Padri separati, per il sesto anno consecutivo torna il tradizionale striscione di Natale [FOTO]

Per il sesto anno consecutivo è stato affisso in maniera anonima a Pescara, in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato (rampa di piazza Italia), il tradizionale striscione di Natale per i figli che vivono le tristi conseguenze dei genitori separati.

L'iniziativa viene segnalata da Marco Forconi, consigliere comunale di Montesilvano con le deleghe alla sicurezza pubblica e alle politiche della casa. La frase riportata sulla scritta è: "I figli versano lacrime, i padri il mantenimento con orari di visita come carcerati: buon Natale a tutti i padri e figli separati".