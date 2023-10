Padre Guglielmo compie 94 anni, in festa la comunità della Madonna dei 7 Dolori

La comunità della basilica della Madonna dei 7 Dolori di Pescara Colli è in festa per il compleanno numero 94 di padre Guglielmo Alimonti.

Il frate cappuccino è il simbolo della storica basilica pescarese e i fedeli l'hanno festeggiato nel corso della messa delle 6 di mattina.

Padre Guglielmo è nato il 17 ottobre del 1929 a Guardiagrele.

«Sono stato a pranzo dai frati della Madonna dei Sette Dolori per festeggiare insieme a loro i 94 anni di Padre Guglielmo», scrive il sindaco Carlo Masci in una condivisione, «auguri caro Padre Guglielmo, grazie di cuore a nome di tutti I pescaresi per il tuo impegno continuo in favore della nostra città, per le tue giornaliere parole di pace che ci avvicinano a Dio».