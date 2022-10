Padre Guglielmo Alimonti compie 93 anni, il sindaco Masci: "Un onore festeggiarlo"

Padre Guglielmo Alimonti festeggia oggi i 93 anni.

L'amato frate della basilica della Madonna dei Sette Dolori è infatti nato il 17 ottobre 1929 a Guardiagrele.

Un traguardo importante e che rende contenti tutti i devoti fedeli che nei mesi scorsi erano preoccupati per il suo stato di salute.

Da ormai decenni è il fulcro sia della basilica che del convento dei Frati Minori Cappuccini dove c'è anche il centro regionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio della regione Abruzzo. In questi giorni migliaia di fedeli sono di passaggio nella basilica per l'esposizione della reliquia di Padre Pio, venerato come santo.

«Oggi ho avuto il piacere e l'onore di festeggiare, insieme ai frati della Madonna dei Sette Dolori, il 93esimo compleanno di Padre Guglielmo, a cui ho portato i saluti e gli auguri di tutti i pescaresi», scrive il sindaco Carlo Masci.