Padovano (Confcommercio) sulla scomparsa del ristoratore Vittorio Pecoraro: "Fu il primo a portare la pizza napoletana a Pescara"

Il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, esprime cordoglio e dolore per la scomparsa di Vittorio Pecoraro, storico ristoratore e titolare di alcuni locali in città. Padovano ricorda che fu proprio lui negli anni '70 a portare per primo la vera pizza napoletana a Pescara:

“Ricordo quando da ragazzo negli anni ‘70 frequentando lo stabilimento la Sirenetta conoscemmo per la prima volta la pizza napoletana, noi che fino a quel momento eravamo cresciuti con la pizza a forno elettrico della Dreher. Fu grazie a Vittorio Pecoraro che oggi abbiamo la pizza napoletana in tutti i locali della nostra città. Lo ricordo con la sua inconfondibile camicia bianca con tovagliolo dietro al collo per asciugarsi dal sudore infornare le pizze nel suo piccolo primo locale. Da quel giorno, don Vittorio, così lo chiamavamo per il suo carisma, arriva alla Sirenetta, poi Marechiaro e poi la valorizzazione di uno storico ristorante “Positano” che oggi continua ad essere gestito dal figlio Francesco. Oggi in questo locale ci sono quei piatti locali con il risotto catalana da lui portato a Pescara con il Babà è la pastiera napoletana che lui si faceva portare da Napoli. "

Padovano conclude che è importante, anche nei momenti tristi, ricordare coloro che hanno fatto tanto per la crescita della nostra città in questo caso nel campo culinario e della ristorazione:

"Per cui al figlio Francesco, che fa parte del gruppo direttivo dei ristoratori di Pescara, e a cui auguro di seguire le orme del papà Vittorio, dico che la Confcommercio oggi è vicina alla sua famiglia”.