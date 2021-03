Il cordoglio e il dolore di Padovano (Confcommercio) e Pozzi (Cisl) per la morte di Carmine Angelozzi

Commozione e dolore per la scomparsa di Carmine Angelozzi, storico dipendente e direttore operazioni di Attiva e poi Ambiente Spa arrivano dal presidente di Confcommercio Pescara e del Sib Abruzzo Padovano e dal segretario provinciale della Fit Cisl igiene ambientale Pozzi. Angelozzi, lo ricordiamo, è morto a causa del Covid all'età di 64 anni.

Padovano lo ricorda come un amico d'infanzia e un punto di riferimento per la città e per le due società pubbliche per le quale è stato fondamentale, una persona disponibile sempre al servizio di Pescara con il suo lavoro:

Questo maledetto Covid si è portato via un galantuomo. Un signore di altri tempi che ha sempre fatto il bene della sua città. Proprio tre settimane fa gli chiesi se era possibile sistemare la stazione marittima per far eseguire i tamponi alla marineria così come è stato fatto. Mi disse che avrebbe provveduto, ma che non avrebbe potuto seguire di persona i lavori perché a casa con il Covid e dunque in isolamento. Essere venuto a sapere oggi quello che è accaduto mi fa tornare in mente drammaticamente quelle parole di una persona che seppur malata, continuava a lavorare da casa perché amava il suo lavoro e amava la sua città.

Pozzi, della Fit Cisl igiene ambientale, si dice sconvolto assieme ai colleghi per la scomparsa di un uomo difficilmente sostituibile sul lavoro, un direttore che ha avuto a cuore sempe tutti i dipendenti: