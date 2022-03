A Borgomarino sud inaugurazione della panchina rossa l'8 marzo

Sarà inaugurata domani, martedì 8 marzo in occasione della festa internazionale della donna, la panchina rossa nel rione di Borgomarino sud a Pescara.

L'evento è in programma alle ore 10:30 in piazza Luigi Rizzo.

L'iniziativa contro la violenza sulle donne è dell'associazione Borgo Marino Sud e del Comune, assessorato alle Politiche Abitative.

Prevista la partecipazione dell'assessore Isabella Del Trecco alla cerimonia, «sempre molto sensibile e attiva sulle iniziative e testimonianze concrete a favore della affermazione piena della valorizzazione del ruolo e contributo delle donne nella nostra società e anche nella nostra città», si legge in una nota. La panchina rossa vuole sottolineare che la violenza non è mai amore e vuole onorare la memoria di tutte le donne vittime, purtroppo, di violenza. L'associazione Borgomarino sud è, da molto tempo, impegnata attivamente nella promozione della riqualificazione, con iniziative concrete e valide, dell'omonimo quartiere, con la partecipazione attiva dei cittadini e il fattivo contributo della amministrazione comunale di Pescara e dell'Ater di Pescara.