L'associazione "Domenico Allegrino" odv ha organizzato dei laboratori dedicati agli over 65 interessati ad apprendere nozioni per la navigazione su internet e l'uso di strumenti digitali. L'iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti del liceo classico "D'Annunzio" di Pescara nell'ambito del progetto “Sos Voglia di vivere” finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Abruzzo.

Hanno partecipato più di 20 persone divise in quattro gruppi. Gli over 65, muniti di smartphone e tablet, hanno partecipato a quattro lezioni tenute dagli operatori dell'associazione e con il supporto della classe 4 Beta del liceo per imparare a navigare su Internet, come condividere informazioni, come utilizzare WhatsApp e la piattaforma Google Meet. Due dei quattro laboratori si sono svolti nella sede dell'associazione in via Alento, gli altri nella sede del dopolavoro ferroviario di Pescara. La fondatrice Antonella Allegrino:

Sono questi i nostri obiettivi vista la condizione di isolamento in cui vivono molte persone anziane anche a causa dell’emergenza pandemica. Il laboratorio è stato utile per apprendere come sfruttare al meglio il web, ma anche per promuovere un incontro generazionale visto che alle lezioni hanno partecipato anche i ragazzi del classico nel ruolo di tutor. Gli over 65 proseguiranno questo percorso prendendo parte a quattro community a cui saranno proposte attività di svago, ginniche, momenti di riflessione e informazione

Ai laboratori di formazione al web hanno partecipato gli over 65: Giovanni D’Olimpio, Mariella Gentile, Dino Cianfaglione, Maria Antonietta Laureti, Carlo Madeo, Maria Gatti Anconetani, Pierluigi Fusecchia, Vincenzo Salamone, Carlo Bufarale, Franca Terrenzio, Smeraldo Domizio, Claudio Mammarella, Vincenzo Di Tillio, Benito Caravaggio, Roberto Marrone, Franco Di Silvestri, Antonio Di Luzio, Giuseppe Salvatore, Giuseppe Tieri, Andrea Papa, Antonio D'Angelo, Francesco Ciancetta, Caterina Pietropaolo, Alberto Profeta, Linda Di Giovanni Nicolò Mancini, Adelina Pica e Claudia D'Annunzio, Linda D’Amico

Gli studenti del liceo classico che li hanno supportati sono: Giorgia Cappellacci, Paola Petricca, Chiara Amicone, Claudia Salvatore, Flavia Stuppia, Valeria Scacchetti, Maria Pia Giampaolo, Lara Russo, Antonio Aceto, Vittoria Core, Rezi Nathan Godorecci, Anna Chiara Parlati, Emanuele Di Berardino, Giada Renzetti, Giulia Artipoli, Ludovica Cicconi, Pierfrancesco Pace, Gianluca Sarchese, Vittoria Gennari, Matteo Petrini