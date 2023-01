A Pescara l'ostensione della reliquia del giudice Rosario Livatino [FOTO]

Ieri, 20 gennaio, si è tenuta nella sede confederale dell'Ugl la cerimonia di ostensione della reliquia del giudice Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa che fu ucciso per mano della mafia il 21 settembre 1990 ad Agrigento. Il segretario provinciale del sindacato, Armando Foschi, lo ha definito "un esempio di coraggio e attaccamento ai valori della Repubblica che, soprattutto in questi giorni così vicini all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ci devono indurre a riflettere sull’importanza della lotta alla mafia".

All'importante evento religioso hanno partecipato anche la segretaria regionale dell'Ugl Abruzzo, Gianna De Amicis, e il segretario generale del sindacato, Paolo Capone. La reliquia, nello specifico, è la camicia che il giudice indossava nel giorno della sua morte e che è rimasta intrisa di sangue. Per quanto riguarda il processo di beatificazione di Livatino, ricordiamo che nel 1993 il vescovo di Agrigento, Carmelo Ferraro, incaricò la professoressa Ida Abate, che era stata insegnante del giudice, di raccogliere testimonianze per la causa di beatificazione.

Il 19 luglio 2011 è stato firmato dall'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, il decreto per l'avvio del processo diocesano, aperto ufficialmente il 21 settembre dello stesso anno nella chiesa di San Domenico di Canicattì. Il 21 dicembre 2020 papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il martirio, aprendo la strada alla sua beatificazione. La cerimonia si è poi svolta il 9 maggio 2021 nella Cattedrale di Agrigento. La sua ricorrenza si celebra il 29 ottobre, giorno in cui nel 1988, a 36 anni, Livatino ricevette il sacramento della confermazione come compimento di un travagliato percorso di fede che abbracciò da adulto con convinzione.