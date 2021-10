Prorogati i termini per presentare le osservazioni al progetto del nuovo elettrodotto marino di Terna fra l'Abruzzo e le Marche

Terna ha deciso di prorogare fino al 15 novembre prossimo il termine ultimo per consentire ad Amministrazioni locali, cittadini, associazioni e portatori di interesse dei comuni abruzzesi e marchigiani di presentare le osservazioni sul progetto dell'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che collegherà l'Abruzzo alle Marche e che nella nostra regione interesserà i territori di Montesilvano, Città Sant'Angelo, Cappelle sul Tavo, Spoltore e Cepagatti (Pescara), Silvi (Teramo).

Il termine iniziale per presentare le osservazioni al progetto era fissato al 19 ottobre ma la società ha comunicato la proroga al Ministero della transizione ecologica come richiesto da alcune amministrazioni comunali che necessitano di un tempo maggiore per approfondire il progetto. Le osservazioni si potranno inviare a info.marche-abruzzo@terna.it. Queste saranno inserite nella documentazione che Terna trasmetterà al Ministero della Transizione Ecologica per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla nuova opera per la quale la società investirà oltre 1 miliardo di euro come riporta Asna.

Saranno utilizzate soluzioni tecnologiche a minore impatto per il territorio, senza interferire con le falde acquifere e rispettando le prescrizioni di legge sulla biodiversità ambientale. L'Adriatic Link, sarà lungo circa 270 km di cui 230 in cavo marino e servirà per rafforzare lo scambio di energia nell'asse centrale della penisola, garantendo sicurezza e flessibilità al sistema elettrico nazionale e consentendo di raggiungere gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili.