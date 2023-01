Negli ospedali di Penne e Popoli aprono due volte al mese gli ambulatori pediatrici di ortopedia

Nuovo servizio della Asl di Pescara negli ospedali di Penne e Popoli. A partire dal 14 gennaio, infatti, fa sapere l'azienda sanitaria, saranno disponibili con due sedute mensili gli ambulatori di ortopedia pediatrica.

Per i piccoli pazienti fino a 14 anni ci sarà la possibilità di visite e percorsi terapeutici in tutte le patologie ortopediche non chirurgiche: scoliosi, dorso curvo, ginocchio valgo e varo, piedi piatti o torti, displasia delle anche, patologie da sovraccarico sportivo, ma anche traumatologia sportiva, come le lesioni meniscali, e le patologie scheletriche in sindromi genetiche. Il servizio sarà gestito da Federico Visci e da Lea Rosignoli, entrambi dell'Uosd di Ortopedia e traumatologia Penne - Popoli diretta da Domeniuco Palmieri, con la collaborazione di alcuni centri d'eccellenza italiani come l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, L'Aou Meyer di Firenze e l'ospedale Gaslini di Genova.

La visita ortopedica pediatrica permette di diagnosticare, trattare e monitorare molte delle patologie ortopediche congenite, acquisite e evolutive dell’età pediatrica, purtroppo sempre più diffuse tra i bambini e gli adolescenti, anche a causa del cambiamento degli stili di vita, come ad esempio le posizioni scorrette assunte nell’uso di cellulari e schermi in genere. L’ambulatorio inoltre vuole diventare un punto di riferimento per le famiglie di quei territori, per la prevenzione e la cura delle patologie ortopediche e per i problemi di accrescimento.

L’attività si svolgerà ogni primo sabato del mese nell'ospedale di Popoli, dalle ore 15.00, e ogni terzo sabato del mese nell'ospedale di Penne dalle ore 09.00. Le prime visite devono essere prenotate presso il Cup, con impegnativa del pediatra di base, recante la dicitura “prima visita ortopedica pediatrica”.