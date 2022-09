La Asl sull'ospedale San Massimo di Penne: "Importanti obiettivi raggiunti"

Importanti obiettivi raggiunti per l'ospedale San Massimo di Penne.

A dirlo è la Asl di Pescara al termine di una riunione tra la direzione strategica dell'azienda sanitaria locale e la direzione del presidio ospedaliero di Penne e l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e il sindaco Gilberto Petrucci.

Nel corso dell'incontro sono state esposte importanti novità sui servizi dell’ospedale pennese, volti a rafforzare la rete sanitaria territoriale.

Erano presenti, oltre all'assessore Verì e il sindaco Gilberto Petrucci, il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, il direttore amministrativo Vero Michitelli, la direttrice del presidio ospedaliero di Penne, Lara Costanzi, il direttore Uoc (unità operativa complessa) Malattie Infettive e ospedale covid, Giustino Parruti, il direttore Uoc Pediatria, Maurizio Aricò, il direttore Uoc Oncologia Medica, Giordano Beretta, il dirigente medico responsabile Uosd Ortopedia e Traumatologia Penne-Popoli, Domenico Palmieri, il direttore Uoc Geriatria Rosa Scurti, il vicesindaco Giuseppina Tulli, gli assessori Emidio Camplese, e Antonio Baldacchini e il consigliere Mario Semproni,.

In occasione dell’incontro è stato ufficializzato il nuovo servizio ambulatoriale di Pediatria, presentato il potenziamento del San Massimo con alcune prestazioni di area oncologica, prevista l’istituzione dell’unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Radiologia, annunciato il potenziamento dell’ecografia internistica, la presenza di internisti nel distretto di Penne, prevista l’apertura di 20 posti letto di lungodegenza previa assunzione di 6 dirigenti medici. Ampia soddisfazione è stata espressa dall’assessore Verì e dal sindaco Petrucci per l’operato della direzione strategica. L’assessore e il sindaco hanno infatti ricordato che il presidio di Penne da ospedale di area disagiata sta progressivamente diventando un’importante struttura di riferimento sanitario per l’intero bacino di utenza dell’area vestina.