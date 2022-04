Ospedale Popoli, il reparto di chirurgia centro di eccellenza per la laparoscopia

L'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) non ha dubbi: il reparto di chirurgia dell'ospedale di Popoli è un autentico centro di eccellenza per quanto riguarda gli interventi di colecistectomia videolaparoscopica. Lo riporta l'Ansa Abruzzo. L'importante attestato arriva per le attività svolte nel 2020, tenendo conto sia del numero degli interventi eseguiti sia dei tempi di degenza media. La conferma dell'Agenas premia il prezioso lavoro svolto dal reparto diretto dal dottor Vincenzo Vittorini e, in precedenza, dal dottor Osvaldo Ciccarelli.

Un percorso indubbiamente virtuoso, dunque, che è stato realizzato anche grazie al percorso chirurgico dipartimentale dell'Asl di Pescara, che prevede una settorializzazione degli interventi chirurgici tra centro Hub e centro Spoke, con una gestione orizzontale delle attività di chirurgia, con l'obiettivo di garantire una migliore offerta di servizi chirurgici agli utenti, mantenendone alta la qualità.