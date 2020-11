Ospedale Covid, Ciamponi (direttore generale Asl): "Contrattualizzati 16 medici"

«In questi giorni abbiamo contrattualizzato 16 medici e abbiamo già promosso due manifestazioni di interesse importante per Oss e infermieri. Nei prossimi giorni avremo un rinforzo di personale importante».

È quanto riferisce il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi rispondendo a una domanda rivolta dall'agenzia Dire al presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio in occasione del sopralluogo fatto oggi all'ospedale Covid.

Domanda con cui gli si chiedevano chiarimenti in merito al personale dopo che ieri il direttore della Uoc (unità operativa complessa) Malattie Infettive della Asl Giustino Parruti, aveva raccontato a "La Vita in Diretta" di come fossero pochi gli operatori sanitari, oggi, ad occuparsi dei circa 100 pazienti ricoverati nella nuova struttura.

Marsilio, da parte sua, ha aggiunto: «Stiamo lavorando alla ricezione di personale e soprattutto portiamo avanti lavori che se ci avessero messo in condizione di fare questa estate sarebbero gia' completati».