Le precisazioni della Asl di Pescara: "Nell'ospedale Covid capienza di 174 posti letto, struttura in grado di operare"

La Asl di Pescara replica al consigliere regionale Pietrucci del Pd che aveva parlato di «magastruttura incapace di funzionare» riferendosi all'ospedale Covid e a una sua presunta impossibilità ad accogliere i pazienti della Rsa Don Orione di Avezzano.

L'azienda sanitaria locale ricorda di essersi sempre «fatta totalmente carico delle “richieste appropriate “di trasferimenti di pazienti nelle sue strutture».

«Le potenzialità di assistenza a pazienti Covid-19 offerte dal nuovo padiglione raggiungono un numero di posti letto pari a 174 unità», si legge in una nota della Asl, «se l’auspicio è quello di non vedere di nuovo l’ingresso di un numero di pazienti così elevato per infezione da Coronavirus, di fatto il padiglione è attivo e pronto a dare le risposte necessarie in caso di riacutizzazione della pandemia. Il personale disponibile per la gestione dei pazienti Covid viene organizzato per moduli, in considerazione della effettiva presenza di pazienti positivi. Il reclutamento di personale dedicato ai percorsi Covid è notevole e debitamente rendicontato periodicamente presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Si tratta di personale dislocato tra i percorsi emergenziali e i percorsi del Covid-Hospital».

Dalla Asl fanno anche sapere che «ulteriori risorse in fase di reclutamento, per i quali gli atti risultano adottati o in corso di adozione, interessano 45 infermieri, 15 operatori socio sanitario, 13 medici laureati, 3 medici specializzati e 2 medici specializzandi, per far fronte alla domanda eventualmente crescente. Gli avvisi per reclutamento di personale risultano attivi e pubblicati sul sito aziendale in modalità continua. Per la somministrazione lavoro risultano attivi avvisi su tutti i social nazionali per le necessità Covid dell’Asl Pescara».

È inoltre in fase di sottoscrizione una convenzione con l’ASL Lanciano Vasto Chieti, per la messa a disposizione di nr. 3 posti letto in terapia intensiva Covid-19, a fronte di invio in missione di 6 unità di personale nella Asl Pescara.