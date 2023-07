Il vicesindaco Santilli sull'area di via Santina Campana: "Nessun abbandono, in settimana partirà il cantiere dell'asilo"

“La zona di via Santina Campana non è stata abbandonata, tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio andremo a mettere il cantiere. Come è noto è stato dato un anno di proroga per la gestione degli orti urbani. Proroga scaduta il 30 giugno. Ora inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido e intanto sto lavorando per fare uscire il bando per i nuovi orti urbani che saranno collocati in via della Bonifica. Stiamo trovando una soluzione”.

A dichiararlo a IlPescara è il vicesindaco Gianni Santilli che replica così al comitato cittadino nato in difesa degli orti urbani di via Santina Campana che nei giorni scorsi ha lamentato le condizioni in cui versa l'area e, ancora una volta, il valore di quell'esperienza per il quartiere. Esperienza che non volevano finisse. Per questo avevano chiesto di trovare un'area alternativa all'asilo.

Come altri comitati cittadini lo scontro con l'amministrazione c'è stato, ma non è mai sfociato in cause o ricorsi come avvenuto, ad esempio, con i cittadini di via della Fornace Bizzarri per la costruzione di un altro asilo nido nel parco di quartiere. Loro attendono l'udienza di merito davanti al consiglio di Stato fissata al 20 luglio per conoscere il loro destino con il cantiere che però ha aperto i battenti, tra lo stupore dei cittadini proprio per la tempistica, lunedì 17.

Il cantiere ora arriverà anche in via Santina Campana con Santilli che ribadisce come altre zone per gli asili non ce n'erano e che le scelte dell'amministrazione si sono basate su un'attenta analisi delle possibilità. Tesi non condivisa dai cittadini che hanno protestato più volte anche partecipando a manifestazioni e consigli comunali straordinari.

Insomma quella del 2023 si preannunciava un'estate di cantieri e per gli asili l'avvio dei lavori è effettivamente iniziato.