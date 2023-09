Myrta Merlino esordisce a Pomeriggio 5 con l'uccisione dell'orsa Amarena e la ricerca dei suoi cuccioli [VIDEO]

L'uccisione dell'orsa Amarena ha aperto la prima puntata della nuova stagione di “Pomeriggio 5” che vede come nuova conduttrice Myrta Merlino. Proprio il servizio sulla morte dell'orsa e la ricerca dei suoi cuccioli ha aperto il programma di Canale 5.

Nel video anche il racconto di alcuni residenti di San Sebastiano dei Marsi, il paese dove mamma Amarena era stata vista per l'ultima volta con i suoi cuccioli e che aveva eletto il plantigrado a mascotte della comunità.

Incessanti le ricerche dei cuccioli che, è stato detto, si stanno cercando di attrarre anche con dei batuffoli con l'odore di Amarena nella speranza che tornino dalla madre.

“Una storia di una tenerezza infinita”, ha detto la Merlino dallo studio spiegando che sarà compito dei biologi capire se gli orsetti, che si sarebbero separati secondo le ultime notizie fornite dal parco, riusciranno ad essere autonomi e continuare a vivere nei boschi abruzzesi. Per gli esperti, aveva spiegato l'ente, il fatto che si siano separati potrebbe significare che abbiano capacità di sopravvivenza, ma fino a quando non vi saranno certezze saranno in tanti a restare con il fiato sospeso.