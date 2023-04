Finisce su Rai 2 il bel gesto dei carabinieri di Penne che hanno pagato la spesa a una donna indigente

Nella puntata odierna di "Ore 14", trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, l'inviato Giorgio Saracino si è collegato da Penne per parlare del caso della donna che è stata aiutata dai carabinieri in quanto indigente. Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto discutere la notizia di una 63enne che era stata sorpresa a rubare generi alimentari di prima necessità in un supermercato del capoluogo vestino allo scopo di poter pranzare nel giorno della domenica delle Palme. Di fronte ai militari, intervenuti prontamente, la signora sarebbe scoppiata in lacrime ammettendo le proprie responsabilità: aveva cercato di sottrarre (soltanto) pane, insalata e frutta.

E così gli uomini dell’Arma non hanno avuto dubbi: si sono diretti verso il direttore dell'esercizio commerciale e hanno pagato di tasca loro la spesa alla signora, risparmiandole le manette. Nella diretta di oggi pomeriggio (che è possibile rivedere QUI a partire dal minuto 21.14) sono stati intervistati il comandante della compagnia, Alfio Rapisarda, e il vice brigadiere Francesco Fabrizi. Quest'ultimo ha raccontato come sono andate le cose perché è stato proprio lui a intervenire in prima persona, confermando che, quando è arrivato sul posto con i suoi colleghi, la donna si è messa a piangere. A quel punto non se la sono sentita di procedere con l'arresto. Il comandante Rapisarda ha invece fatto alcune considerazioni sull'episodio, evidenziando anche il ruolo sociale svolto dai carabinieri e aggiungendo che la signora, rimasta vedova, sarà aiutata dai servizi sociali.

A tale proposito l'assessore Emidio Camplese, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che "la signora non era conosciuta e seguita dai servizi sociali del nostro Comune, non essendo residente qui. Sarà comunque nostra premura, come servizi sociali, attivare tutte le risorse presenti sul territorio al fine di aiutare e sostenere lei e la sua famiglia, come sempre facciamo grazie all'ausilio e al lavoro delle nostre assistenti sociali e delle associazioni presenti sul territorio, Caritas in primis".

Questo, infine, il commento della consigliera comunale Sonia Marini (Penne Ribelle): "Esprimo tutta la mia gratitudine ai carabinieri di Penne per questo encomiabile gesto. Viviamo purtroppo tempi bui, i “nuovi poveri” rappresentano un fenomeno in crescita in Italia e se, da pubblico ufficiale quale sono, condanno un furto, che non è mai giustificabile e rappresenta un reato, nel momento in cui faccio prevalere il lato umano mi rendo conto di quanto possa essere umiliante per una brava persona essere così disperata da dover arrivare a compiere un gesto simile. Per questo sono assolutamente d’accordo con i colleghi che hanno capito la situazione e agito con il cuore anziché con le manette. Mi auguro che il governo possa intervenire quanto prima per contrastare questa povertà in crescita, perché ognuno ha diritto di vivere con dignità, e non di tentare di sopravvivere anche ricorrendo ad espedienti fuori dalla legalità".