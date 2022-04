Anche l'ordine dei medici e odontoiatri pescaresi dona pacchi alimentari e farmaci per la popolazione ucraina [FOTO]

Donazione importante anche da parte dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pescara (Omceope) per sostenere il popolo ucraino in ginocchio a causa del conflitto con la Russia. Nella giornata di ieri, 6 aprile, sono stati consegnati 61 pacchi raccolti nelle ultime settimane contenenti alimenti a lunga conservazione per la prima infanzia, farmaci (insulina, antibiotici, antidolorifici e altri), materiale sanitario (guanti, presidi medici, lacci emostatici, disinfettanti e altro) agli alpini della sezione Abruzzi Cerchio-L'Aquila con il coordinamento dell’Omceo l’Aquila guidato da Domenico Barbati che è anche presidente dell'Amfe (Associazione medici di famiglia volontari per le emergenze sanitarie Regione Abruzzo). Il materiale è stato donato dai medici, pediatri, odonotiatri e referenti ordinistici Margherita De Florentiis e Chiara Cervone.

La presidente dell'Omceo Pescara Maria Assunta Ceccagnoli, presente alla consegna, ha commentato:

"Ancora una volta l’ordine di Pescara ha mostrato la giusta sensibilità in un momento così terribile per la popolazione ucraina. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa raccolta fornendo materiale che verrà inviato nei prossimi giorni ad un ospedale ucraino che sarà reso noto. Ringrazio tutti gli iscritti, il Comune di Montesilvano, la fondazione Cesare Di Carlo, i consiglieri De Florentiis e Cervone, gli alpini e il loro coordinatore Domenico Barbati”.

Proprio gli alpini, coordinati dalla protezione civile regionale, si stanno occupando in queste settimane dell'organizzazione degli hub e centri di raccolta sparsi sul territorio (fra cui uno a Manoppello), dove tutte le associazioni, enti e onlus possono far pervenire le donazioni di generi alimentari e materiale da destinare al popolo ucraino, al fine di organizzare logisticamente le spedizioni nel modo più rapido possibile.