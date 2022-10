Per l'ordine degli architetti realizzare la sede unica della Regione nell'area di risulta è una scelta "Superficiale e anacronistica"

“Una scelta superficiale senza un’idea complessiva di progetto, tantomeno di valutazione ambientale, economica e sociale. La zona ha tutt’altra vocazione, come quella di polmone verde e interscambio per la mobilità sostenibile”.

Spietato il parere dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pescara sulla scelta di realizzare nella cosiddetta area di risulta la sede unica della Regione. Opera per la quale l'ente e il Comune hanno già stipulato la convenzione. Per l'ordine si tratta di “una scelta fuori dal tempo e dalle logiche urbanistiche contemporanee”.

“L’ipotesi di collocare la nuova sede della Regione Abruzzo all’interno dell’area di risulta di Pescara è una scelta sbagliata dal punto di vista urbanistico, che va in senso contrario rispetto ai più avanzati interventi di sviluppo e rigenerazione urbana delle città europee che mirano invece a decongestionare le aree centrali a favore di nuovi poli periferici di sviluppo urbano - commenta Angelo D’Alonzo, presidente dell'ordine -. Ma soprattutto tale ipotesi tradisce le aspettative della cittadinanza che da più di 35 anni attende la riqualificazione di quest’area centrale e strategica per la realizzazione di un grande parco urbano attrezzato: un polmone verde della città che sia anche nodo di interscambio per un sistema moderno ed innovativo di mobilità sostenibile. Tale destinazione, ormai entrata nell’immaginario della collettività, non è più eludibile e certamente non può essere messa in discussione da decisioni affrettate che non rispondono ad alcuna visione della città del futuro”.

Gli architetti criticano la scelta anche in riferimento all’area, già sovraccarica: “Non è possibile pensare di concentrare in un’area già così densa di emergenze urbane un ulteriore carico di funzioni con tutto ciò che questo comporta in termini di volumetrie aggiuntive, congestione del traffico e riduzione complessiva della qualità urbana. Non si capisce quale sia il valore aggiunto nel porre una tale struttura in un’area così centrale e con tutt’altra vocazione” aggiunge D'Alonzo che lamenta le trentennali mancate risposte ai tanti progetti presentati da professionisti e università. Ragione per cui l'ordine avrebbe preferito vi fosse il coinvolgimento di tutti prima di arrivare alla scelta di portare la sede unica della Regione nell'area di risulta. Per D'Alonzo la città e tutto l'Abruzzo “hanno bisogno di ben altro ed in primis di una classe politica all’altezza della qualità e delle potenzialità del nostro territorio”.