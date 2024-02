L'ordine degli agronomi sulle critiche per la gestione del verde pubblico: "Prive di argomentazioni tecnico - scientifiche"

L'ordine degli agronomi e dottori forestali della provincia di Pescara interviene in merito al dibattito che si è acceso sulla stampa locale negli ultimi giorni riguardante il verde urbano ponendo alcune riflessioni:

"Tenuto conto che su scelte urbanistiche legittimate dalle amministrazioni non abbiamo nè competenza, né la volontà e il potere di interferire, ma abbiamo, invece notato una certa confusione d’approccio nelle affermazioni presenti nei succitati articoli a proposito di verde e paesaggio. Proprio perché si parla di alberi e di specie, di cui ne abbiamo competenza in preparazione scientifica e professionale, che ci permettiamo di porre delle domande. Per le vie di Pescara, forse non sarebbe più opportuno di parlare di arredo urbano anziché di paesaggio? Ma, quest’ultimo, non è legato a un contesto ampio e più vasto di una singola via o piazza? È chiaro che la vegetazione è parte integrante del paesaggio specie in contesti vincolati paesaggisticamente o monumentalmente, tipo i Fori Romani, la Valle dei Templi, ville rinascimentali, sastelli eccetera dove spesso la vegetazione ricalca il periodo storico di edificazione degli edifici.

Ma non è vero che non è questa la situazione di cui si sta parlando? Di qui sorge il dubbio che si stia facendo una gran confusione tra paesaggio, ecologia, habitat, conservazione delle piante e servizi ecosistemici. Quindi non trovandoci in situazioni di tutela, tipo riserve naturali, ville e centri storici monumentali, non è che decade un ragionamento basato su memoria e identità o addirittura di ecosistema? Se volessimo rispondere a questa domanda diremmo che questo è talmente vero tant’è che è stato possibile, nel tempo, avere a Pescara un insieme di piante autoctone, naturalizzate e storicamente tipiche dei luoghi ma anche esotiche come del resto permesso anche nei luoghi vincolati paesaggisticamente dal decreto legislativo 31/2017 vigilato dalle soprintendenze del paesaggio. "

Gli agronomi poi fanno alcuni esempi pratici:

"L’esempio calzante sono le specie, in origine esotiche, come i platani e le palme che divengono a Pescara, nel tempo, tipiche dei luoghi. Parliamo di viale Pindaro, via del Santuario e la tiburtina valeria per il platano e la riviera per le palme. Inoltre è bene ricordare che il verde urbano nasce e si sviluppa a partire dal concetto del giardino di derivazione dell’Eden perduto biblico dove vi era ogni genere e specie di pianta. Per tale ragione, l’ambiente urbano e il giardino stesso, non deve essere per forza composto da specie solo autoctone a maggior ragione in mancanza di vincoli. Ricordiamo poi gli Orti botanici che sono anch’essi ricchi di esotiche, che certamente non andrebbero messe al bando. I pini come le magnolie, tigli, lecci, melie, aceri e tante altre specie sono frutto di una evoluzione delle piantagioni che hanno visto cambiare nel tempo i viali delle città e i parchi urbani e le ville storiche.

Oggi, rispetto al passato in cui, prima del dopoguerra, tutte le città, con delle piccole eccezioni, avevano poco verde se non quello delle ex tenute dei nobili o della chiesa, le cose sono cambiate con l’evoluzione della

società e cambierà ancora anche con i cambiamenti climatici in atto e le realizzande future urbanizzazioni. Ma veniamo alle nuove piantagioni a Pescara.Proprio per la mancanza di vincoli e trovandoci all’interno dell’alveo dell’arredo urbano, si stanno scegliendo specie adatte al pedo-clima e agli spazi attuali. Spesso sono anche antinquinanti scelte fra quelle individuate dallo studio dell’istituto di biometeorologia (Ibimet) del Cnr di Bologna. Poi sulle sostituzioni non si sta eliminando nessun ecosistema.

Le piante facenti parte di filari non appartengono a habitat naturali e essendo non più vive in maggioranza o per la minor parte disseccantesi non fornivano più nemmeno i benefici ecosistemici necessari all’ambiente urbano. Normalmente nelle nuove piantagioni, i nuovi esemplari sono a pronto effetto e già pronti per fornire benefici ecosistemici e, pertanto, non è da temere alcun cinquantennio per recuperare un ecosistema costituito da esemplari, tra l’altro, quasi tutti morti. Tutto ciò concorrerebbe all’aumento del patrimonio arboreo in termini di diversità ndi specie con arricchimento della biodiversità e potenziamento della resilienza delle alberature ai cambiamenti climatici e agli attacchi fitopatologici."

Gli agronomi e dottori forestali concludono che la materia è complessa, specifica e in continua evoluzioni chiedendo di non banalizzare il verde urbano e le scelte per commenti, con ogni

mezzo di diffusione in questo momento di campagna elettorale, privi di preparazione tecnico-scientifico-professionale.