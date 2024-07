Fa troppo caldo, scatta il divieto di stare al sole in modo prolungato per i lavoratori che stanno all'aperto

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato giovedì 18 luglio, un’ordinanza per garantire misure di sicurezza ai lavoratori che operano all’aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico.

Fino al prossimo 31 agosto è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili e affini.

Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

Le prescrizioni dell’ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative e operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature a un livello accettabile.