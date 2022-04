Orari movida, il sindaco Masci: "Sarà un weekend di monitoraggio, poi ci sarà l'ordinanza"

Qualche giorno di monitoraggio e poi arriverà l'ordinanza del sindaco Carlo Masci sui nuovi orari della movida. Come spiega lo stesso prima cittadino quella che dovrà essere varata non è più un'ordinanza d'emergenza, così come avvenuto negli ultimi due anni di pandemia. Dovrà essere un'ordinanza più articolata che porti alla giusta convivenza tra il divertimento e il diritto al riposo. Per questo, sottolinea, ha scelto di attendere qualche giorno prima di decidere su come strutturarla. Si tratterà comunque, aggiunge, di un'ordinanza ponte in vista del nuovo regolamento anti-rumore che l'amministrazione, fatti tutti i rilievi, varerà entro i prossimi due mesi.

Il weekend sarà una sorta di test per capire cosa accade in città e nello specifico nei luoghi dove si concentra la vita sociale serale senza che vi sia alcuna ordinanza in vigore. Sotto la lente d'ingrandimento c'è proprio il rumore, l'elemento che più di ogni altro determinerà le scelte dell'amministrazione.