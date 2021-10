Orario di chiusura di ristoranti e locali, l'ordinanza del sindaco Masci dal 4 al 17 ottobre

Ancora limiti agli orari di chiusura di ristoranti e locali a Pescara imposti con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci.

L'ultimo provvedimento sarà in vigore da lunedì 4 a domenica 17 ottobre.

Ristoranti e locali della zona di piazza Muzii e via Cesare Battisti (area centrale) dovranno continuare a chiudere a mezzanotte dalla domenica al giovedì e all’1.30 il venerdì e il sabato.

Invece nella zona di Pescara Vecchia le attività potranno restare aperte tutti i giorni fino all'1:30 mentre prima dovevano rispettare gli stessi orari dell'area centrale.

L’ordinanza riguarda bar, pub, ristoranti, pizzerie mentre “non sono tenute al rispetto dei suddetti limiti orari" le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante)”. La decisione del contenimento nell'area limitrofa a piazza Muzii deriva anche da un sopralluogo eseguito in zona lo scorso 15 settembre con i tecnici Arta che hanno inviato una relazione fonometrica. Sopralluogo che segue le lamentele dei residenti del centro per i rumori ritenuti eccessivi.

Nel provvedimento viene, non caso, sottolineata la “necessità di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all’utile di impresa con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate al riposo e alla sicurezza urbana”.