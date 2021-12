Capienza all'80% e ricambio d'aria per scongiurare il contagio: firmata l'ordinanza sul trasporto pubblico

In zona bianca o gialla, capienza all'80% e ricambio d'aria costante per scongiurare il contagio: l'ordinanza sul tpl in Abruzzo, relativa alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita? organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico", è stata firmata dal presidente Marsilio.

Il provvedimento, che recepisce le disposizioni governative, dispone inoltre l'obbligo di sistemi di informazione sul corretto uso dei dispositivi di protezione e sui giusti comportamenti da adottare, l'uso di dispenser con soluzioni igienizzanti, la vendita dei biglietti per via telematica, il distanziamento da osservare se non si tratta di persone che vivono nella stessa abitazione o con rapporti abituali, la discesa e la salita sul veicolo secondo flussi separati.

Gli utenti dovranno indossare sempre la mascherina, evitare di salire sui mezzi di trasporto in caso di sintomi riconducibili al Covid, acquistare ove possibile i tagliandi in formato elettronico, igienizzare le mani durante il viaggio, seguire la segnaletica e i percorsi indicati nelle stazioni o alle fermate mantenendo quando possibile la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, sedersi solo nei posti consentiti ed evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.