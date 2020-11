Ordinanza zona rossa falsa sui social, il chiarimento della Regione Abruzzo

Subito dopo l'annuncio del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, della firma immimente dell'ordinanza per l'istituzione della zona rossa in Abruzzo, ha iniziato a girare tra chat e social un testo che però non è quello corretto.

A chiarire la situazione è la stessa amministrazione regionale: «L'ordinanza che prevede ulteriori misure restrittive per l'Abruzzo, verrà firmata in serata. Tuttavia, al momento, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, non ha firmato alcun atto. Il testo che da un po' di tempo è in circolazione sui social non è quello corretto».

