Stop alle visite di familiari e amici nelle rsa e strutture socio assitenziali abruzzesi: Marsilio firma la nuova ordinanza

Stop alle visite di familiari e conoscenti ai pazienti ed agli anziani ospitati nelle strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche in Abruzzo. Lo ha deciso la Regione Abruzzo, con il presidente Marsilio che ha firmato l'ordinanza che dispone immediatamente il blocco delle visite nelle rsa a seguito dell'aumento dei contagi che si sta registrando anche nel nostro territorio.

L'ordinanza prevede anche che le stesse strutture possano concedere delle deroghe straordinarie in casi particolari, come pazienti in fin di vita e comunque solo a persone che non presentino sintomi compatibili con l'infezione da Coronavirus. In ogni caso, dovranno essere incentivati i contatti a distanza via telematica con frequenza almeno bisettimanale, come ad esempio le videochiamate.

L'obiettivo è quello di scongiurare una diffusione di focolai e casi di Covid fra gli anziani ospiti e fra i loro familiari, considerando i problemi e le criticità registrate nella prima ondata della pandemia anche in alcune rsa e ospedali abruzzesi.