Notte dei Serpenti, no al consumo di bevande contenute in bottiglie o lattine nell'area del concertone

Divieto di consumo di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o in contenitori di vetro e alluminio, a partire dalle 19, nell'area in cui si svolgerà la "Notte dei Serpenti”, il concertone diretto dal maestro Enrico Melozzi, in programma sabato 20 luglio, allo Stadio del Mare. Secondo quanto previsto in un'ordinanza specifica, emanata dopo quella sulla modifica alla viabilità, vige anche il divieto assoluto di abbandono di rifiuti.

L' inosservanza di tali disposizioni è punita con sanzione amministrativa. Vigileranno le forze di polizia.

Tali divieti inseriti nell'ordinanza nascono dall'esigenza di "assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della nutrita partecipazione di pubblico".